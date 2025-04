Saronnese

CISLAGO – In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cislago promuove un evento speciale per riflettere sui valori di libertà, resistenza e pace. Martedì 22 aprile, alle ore 20.45 all’interno della Biblioteca comunale, si terrà l’incontro “I giorni della Liberazione”, un appuntamento con letture, testimonianze e un dialogo aperto con la scrittrice cislaghese Maria Gemma Girolami.

Durante la serata verrà inoltre presentato il progetto Memorie di Resistenza, che include una bibliografia tematica per adulti e ragazzi e un’esposizione di volumi dedicati alla Resistenza. L’iniziativa nasce con l’intento di onorare e tramandare la memoria di coloro che hanno lottato per la libertà, offrendo ai cittadini un’occasione di approfondimento storico e civile. Un invito aperto a tutta la comunità per riscoprire insieme il valore della memoria condivisa.

