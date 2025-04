Saronnese

GERENZANO – “Un gigante della Storia, un patrimonio di umanità”. Con queste parole il sindaco Stefania Castagnoli ha voluto esprimere, a nome di tutta la comunità, il profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco.

“Un grande Uomo – ha dichiarato – che con la sua gentilezza ci lascia in eredità un esempio di vita al servizio degli altri, capace di parlare al cuore di credenti e non credenti”. Un messaggio commosso, che sottolinea il valore universale della testimonianza di Jorge Mario Bergoglio.

Tra i tratti più significativi del suo pontificato, Castagnoli ha voluto ricordare “l’attenzione costante verso gli ultimi e gli emarginati, l’instancabile ricerca della pace e la difesa del Creato: valori profondi che anche la politica, a tutti i livelli, deve impegnarsi a custodire e a perseguire ogni giorno”.

La comunità di Gerenzano si unisce così al lutto della Chiesa e del mondo, rendendo omaggio a una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo. “Grazie di tutto. Viva Papa Francesco”, ha concluso il sindaco.

(foto da Facebook pagina ufficiale pontefice)

