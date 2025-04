Lombardia

SARONNO – Uniti nel dolore per la morte di Papa Francesco, i vescovi della Lombardia hanno diffuso una dichiarazione comune esprimendo cordoglio e vicinanza alla Chiesa di Roma. Il messaggio, firmato dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in qualità di metropolita, e da tutti i membri della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL), sottolinea la gratitudine per la testimonianza offerta dal Pontefice fino all’ultimo giorno della sua vita.

«Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco – si legge nella nota – i Vescovi della Lombardia sono vicini alla Chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra, e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita. Al Risorto, che lo ha chiamato al servizio petrino, affidano in questo momento di sofferenza di tutta la Chiesa Papa Francesco, ringraziandolo della sua benedizione nel giorno di Pasqua».

Alla dichiarazione si uniscono i vescovi di tutte le diocesi lombarde: monsignor Francesco Beschi (Bergamo), monsignor Marco Busca (Mantova), il cardinale Oscar Cantoni (Como), monsignor Maurizio Gervasoni (Vigevano), monsignor Daniele Gianotti (Crema), monsignor Maurizio Malvestiti (Lodi), monsignor Antonio Napolioni (Cremona), monsignor Corrado Sanguineti (Pavia), monsignor Pierantonio Tremolada (Brescia).

Per domani, martedì, è stata annunciata una celebrazione solenne di suffragio nel Duomo di Milano. La Messa sarà presieduta alle 17.30 da monsignor Mario Delpini. In occasione della funzione, tutte le attività turistiche previste all’interno del Duomo saranno sospese. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera condivisa, aperto alla partecipazione dei fedeli di tutta la Lombardia.

