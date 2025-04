Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 20 aprile, si segnalano una tragica caduta nella mattina di Pasqua, curiosità con le maxi uova all’uncinetto, e l’intervento provvidenziale di un sindaco di Cogliate contro un furto. L’attenzione si è concentrata anche su un incidente stradale a Saronno, la canonizzazione di Acutis celebrata con dolci speciali e il salvataggio di alcune pecorelle smarrite.

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita all’alba di Pasqua dopo essere precipitato da un balcone al secondo piano; inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

A Ceriano Laghetto la Pasqua è stata celebrata con maxi uova all’uncinetto posizionate davanti al municipio, un’iniziativa colorata che ha attirato l’attenzione di grandi e piccoli.

A Cogliate un tentativo di furto di rame è stato sventato grazie al pronto intervento del sindaco e di un volontario, che hanno bloccato i ladri sul fatto in attesa delle forze dell’ordine.

A Saronno, un incidente alla rotonda di viale Europa ha coinvolto un uomo di 30 anni che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

In occasione della canonizzazione di Carlo Acutis, è stata proposta una versione speciale dei tradizionali carletti all’amaretto, unendo devozione e dolcezza in un omaggio gastronomico.

Durante la mattina di Pasqua, alcune pecorelle smarrite, tra cui un agnellino appena nato, sono state salvate dai vigili del fuoco, riportandole al sicuro dal pastore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09