Città

SARONNO / ROVELLO PORRO – La storia della partigiana saronnese Ivonne Trebbi raggiunge il palcoscenico del teatro San Giuseppe di Rovello Porro: la storia di una ragazza di soli 16 anni che, con la sua bicicletta, ha sfidato il fascismo e lottato per la propria libertà. Adattato dall’omonimo libro, lo spettacolo “Ivonne, una vita da partigiana” è stato scritto da Elena Tandini e Ottavio Bordone ripercorrendo la storia dell’adolescente Ivonne Trebbi. L’appuntamento è fissato per il 23 aprile, alle 21.

Nel 1943, a 16 anni, andava con la sua bicicletta ad aiutare quei soldati del Regio Esercito che cercavano di tornare a casa e avevano bisogno di vestiti civili e di nascondersi dai repubblichini e dai nazisti. Poi, una sera sul tardi del 5 gennaio 1945, l’arresto da parte dei fascisti, avvenuto davanti alla sua famiglia, e poi la reclusione nel carcere di Bologna. Qui l’inferno con torture, davanti a cui la saronnese non ha mai ceduto.

Già nel 2024 lo spettacolo era in scena al teatro Giuditta Pasta, alla presenza del prefetto Salvatore Pascariello: un grande successo di pubblico, con lunghi applausi alla partigiana, presente in sala.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09