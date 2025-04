Politica

SARONNO – Non è ancora stato inaugurato ufficialmente, ma il punto elettorale di Obiettivo Saronno in corso Italia è già diventato una tappa curiosa per chi passeggia nel centro città. Merito anche di “Os”, la grande mascotte pelosa color lilla che campeggia nella vetrina e che, in questi giorni, sta attirando l’attenzione di bambini, famiglie e giovani.

“Mamma, andiamo a vedere Os?” è la frase che più spesso si sente tra chi passa davanti al locale che ospita la sede della coalizione formata dalle liste civiche Obiettivo Saronno, Saronno Sicura e Idea Futuro. Il pupazzo gigante, battezzato affettuosamente “Os” dagli attivisti, è già stato protagonista di selfie, foto ricordo e soste curiose da parte di tanti saronnesi. Non solo è di color viola, quello della storica Obiettivo Saronno, ma “indossa” una sciarpa con i colori delle altre due civiche.

Attorno a lui, una scenografia pensata per non passare inosservata: ortensie viola in bella mostra, roll-up con i loghi delle tre formazioni civiche e una disposizione che richiama i colori e le idee della coalizione. Un allestimento curato e allegro, capace di parlare sia ai più piccoli che agli adulti con elementi estetici e tanto contenuti con i comunicati stampa.

Anche se l’inaugurazione ufficiale non è ancora avvenuta, gli attivisti sono al lavoro da giorni, anche nel fine settimana, per allestire il punto elettorale e prepararsi all’inizio della campagna.

