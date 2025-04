Città

SARONNO – Musica e letteratura: un progetto interdisciplinare che vede i ragazzi delle classi quarte e quinte del liceo scientifico Grassi di Saronno approcciarsi al mondo dell’università. Ad accompagnarli nel corso pomeridiano ed extracurriculare “La musica nel romanzo italiano del ‘900 e nel fumetto” è Roberto Favaro: musicologo italiano di fama internazionale. Tra i suoi vari traguardi, particolarmente rilevante la sua attività di docente di Storia della musica e del teatro all’accademia di Belle Arti di Brera, dove è stato preside del dipartimento di progettazione e arti applicate e vicedirettore; ma anche direttore artistico del teatro lirico di Milano, direttore della civica scuola di musica Claudio Abbado.

“La colonna sonora di Ennio Morricone, dal film The Mission, ci mostra il potere della musica di far dialogare personaggi provenienti da mondi culturali lontanissimi; una pagina del Trionfo della morte di D’Annunzio ricrea gli arabeschi sonori di Debussy o i giochi d’acqua di Ravel. Lo scopo è implementare l’offerta formativa fornendo ai ragazzi contenuti volti a sviluppare competenze interdisciplinari per l’esame di stato, oltre a stabilire un ponte tra istruzione liceale e universitaria”, così racconta Daniele Corradi, tutor del corso.

Il progetto, ora giunto alla sua sesta lezione, conta la partecipazione di una quarantina di studenti. “Sono molto soddisfatto della grande partecipazione da parte degli studenti – commenta, invece, Favaro – Come professore universitario non sono abituato a questo approccio: sono studenti giovani, con un’attenzione molto fresca, molto autentica, verso l’arte e la cultura”.

La tematica di fondo del corso è l’indagine tra musica e letteratura, sulla presenza e la funzione della musica nell’opera letteraria; un invito all’ascolto del romanzo, o meglio un invito alla lettura sonora di alcuni dei maggiori autori della narrativa italiana del ventesimo secolo (tra cui Calvino, Camilleri, Campana, D’Annunzio, Deledda, Marinetti, Pasolini, Svevo, Tondelli, fino alla poesia di Sanguineti e al fumetto Dylan Dog). Musiche, suoni e voci vengono analizzati nelle loro diverse funzioni all’interno della scrittura narrativa, che porta non solo a una “lettura amplificata” della nostra letteratura e a un approfondimento del programma di Letteratura Italiana, ma anche a una sollecitazione a nuovi ascolti, anche fuori del romanzo, della musica di tutti i tempi e di tutti i generi, dall’avanguardia all’elettronica, dal cartone animato al cinema. Si mostra come, anche quando presenza silenziosa sulla pagina, la musica riesca ad amplificare caratteri e

psicologie di personaggi e ambienti; rivela un mondo sinestetico in cui parola, pittura e architettura, suoni e colori si rispondo.

“Lo facciamo perché in un liceo è utile avere una trasversalità delle arti: allarga le prospettive – spiega Roberto Favaro – è un mezzo per affrontare l’opera letteraria, la narrativa e la scrittura, in una delle sue componenti più significative. E’ un percorso di educazione all’ascolto, approfondendo i romanzi e ascoltando i romanzi stessi: ad esempio, D’Annunzio cita continuamente compositori di tutte le epoche: sono citazioni che entrano nel tessuto della narrazione e nei personaggi”.

Il corso sta affrontando i principali autori della narrativa italiana, ma sbarca anche all’estero con Proust e Joyce: tutti usano la musica come un fattore caratterizzante dei propri personaggi, quasi come colonna sonora delle proprie scene e del proprio racconto.

“Dobbiamo pensare al romanzo come un contenitore di cultura e questo tipo di approccio e analisi portano a considerare lo sfondo acustico, secondo diverse modalità musicali. Il tema è che gli scrittori ragionano come se fossero compositori di colonne sonore: rumori, suoni, non sono fattori piattamente descrittivi, ma un valore aggiunto che commenta la narrativa”, continua Favaro.

Anche per questo, durante le lezioni, i ragazzi si sono soffermati sull’analisi delle colonne sonore del cinema, cercando di compararle al modo che hanno gli scrittori di usare gli effetti sonori e componistici nel romanzo. Da qui sono nati collegamenti anche tra la musica e il mondo dell’arte figurativa: passando dall’arte newyorkese, Pollock, ma anche Kandinsky e Klee. Anche l’architettura ha giocato un importante ruolo: “Attraverso l’analisi de Il fuoco di D’Annunzio, in cui un personaggio descrive il paesaggio sonoro di Venezia come se fosse musica. L’incontro di questi elementi si fonde con le parti architettoniche della città, che diventa un vero e proprio strumento musicale”, sottolinea.

Alle lezioni frontali si aggiungono appuntamenti più laboratoriali, come le passeggiate sonore che hanno portato gli studenti intorno alla scuola, ascoltando i rumori, i suoni, le voci che durante questa passeggiata hanno sentito e spingendole a declinare in veri e propri racconti. Un esercizio di critica e analisi, ma anche di interconnessione delle arti, che ha permesso loro anche di continuare la loro ricerca sulla sinestesia.

“Il corso spinge ad ascoltare proprio il “paesaggio sonoro” in cui anche noi viviamo, perché, citando le parole di una studentessa, “la vera musica, quella che fa ridere e piangere, non è la sinfonia di Purcell, Mozart, Bach o Palestrina, bensì è l’insieme di tutti quei suoni prodotti da chi ci sta attorno. Le composizioni dei musicisti arricchiscono un paesaggio momentaneo della nostra vita, ma i suoni creati dai nostri famigliari, amici e da tutti coloro che trascorrono dei momenti significativi con noi: questi sono quei suoni che creano la musica divina (cui accenna Buzzati nel racconto Il registratore), la quale descrive appieno la vita di ciascuno di noi””, conclude Daniele Corradi.

“Oltre ad un arricchimento culturale – spiega Roberto Favaro – spero che questo corso lasci loro quella specie di virus che è la curiosità, l’apertura degli orizzonti, l’idea di andare oltre al limite conosciuto: è un elemento necessario concretamente nella vita. Si tratta di piccoli semi che possono maturare a prescindere dal percorso di studio scientifico. La cultura sembra distante dall’ingegneria, dal lavoro razionale, ma non lo è: a dimostrazione di ciò, con la scuola civica di Milano proponiamo corsi di formazione per aziende: attività musicali per manager, per metterli di fronte all’orchestrazione, al lavoro insieme”.

“Anche per uno studente orientato su materie Stem c’è la possibilità di ricevere stimolo: questi incontri hanno lo scopo di sollecitare gli studenti a guardarsi intorno. Queste iniziative sono preziose, permettono agli studenti di ritrovare il valore della cultura e, soprattutto, della musica, una materia che ad oggi non si studia più nei licei. Ritengo dovrebbe esserci storia della musica per completare la formazione di una persona”.