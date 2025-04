Cronaca

ROVELLO PORRO – I topi d’appartamento non sono andati in vacanza per pasqua, ed anzi hanno approfittato delle festività persquali, con le città ed i paesi più vuoti, per mettere a segni nuovi colpi come a Rovello Porro dove l’altro giorno sono entrati in una abitazione dopo avere tagliato le inferriaste con la fiamma ossidrica, lasciandosi dunque alle spalle parecchi danni su porte e finestre, il tutto per un misero bottino perchè in casa non c’era quasi nulla di valore.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che si verifica nella zona, negli ultimi tempi. Una problematica, quella dei furti in appartamenti, che sta interessando Saronno e tutto il circondario.

(foto archivio)

21042025