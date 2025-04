Città

SARONNO – Dalla terra bruciata alla rinascita verde: sono 180 gli alberi e 870 gli arbusti autoctoni messi a dimora nel terreno della base scout Ba.Co., alla Colombara, tra Saronno sud e Caronno Pertusella. Un gesto concreto per dare nuova vita a un’area devastata da un incendio nel 2022, che ora rinasce come spazio educativo e naturalistico grazie all’impegno degli scout e al sostegno di importanti partner ambientali.

La piantumazione realizzata nei giorni scorsi è il risultato del lavoro della Fondazione Ba.Co., fondata nel marzo 2023 dai gruppi scout Agesci di Saronno, Garbagnate, Arese e Baranzate. L’obiettivo è rigenerare i 30.000 metri quadrati di terreno, trasformandoli in un ambiente sostenibile e accessibile per attività educative, campi scout e progetti con le scuole. L’intervento si inserisce nel progetto “Piantalalì” di Trenord e FNM e rappresenta il più ampio tra quelli messi in atto nei territori di Saronno e Caronno Pertusella.

Tra le essenze inserite figurano il carpino bianco, il ciliegio selvatico, il melo selvatico, il frassino maggiore e il sorbo domestico, tutte specie autoctone selezionate per la loro adattabilità al territorio e la loro funzione ecologica. Gli arbusti, come il biancospino, la rosa canina e il prugnolo, sono stati scelti per creare siepi e aree rifugio per la fauna locale, in particolare insetti impollinatori e piccoli mammiferi. Questi elementi contribuiranno a ricreare un ecosistema equilibrato e diversificato, utile anche come strumento educativo per bambini e ragazzi.

La storia della base scout Colombara affonda le radici proprio nel desiderio di reagire alla devastazione dell’incendio del 2022. Quell’estate, le fiamme divorarono circa 3 ettari di bosco, cancellando un’importante zona verde e lasciando un paesaggio spoglio e grigio. Lì è nata l’idea: trasformare la ferita in opportunità. Dopo mesi di incontri, progettazioni e raccolta fondi, nel 2023 la Fondazione Ba.Co. ha preso in carico l’area, con il sogno di farne un laboratorio a cielo aperto, per attività scout ma anche per la cittadinanza. Da allora, la base ha ospitato eventi, cerimonie e giornate di impegno ambientale, diventando un simbolo di rinascita per tutto il territorio.

