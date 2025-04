Città

SARONNO – Era da poco passato mezzogiorno di ieri, domenica di Pasqua, quando un’auto è andata a schiantarsi contro il muro all’angolo tra via Caduti della Liberazione e via Milano, in pieno centro a Saronno. In quel momento stava piovendo con insistenza e l’asfalto bagnato potrebbe aver avuto un ruolo nell’incidente.

Secondo quanto riferito dai presenti, il veicolo dopo aver percorso la rotonda è finita contro il muro di un edificio all’incrocio, danneggiando la parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno per effettuare i rilievi e regolare la circolazione, particolarmente intensa anche a causa del maltempo. Al momento non risulta che sia stato necessario l’intervento dei sanitari o dell’ambulanza.

L’esatta dinamica dell’accaduto resta al vaglio delle forze dell’ordine, che proseguono con gli accertamenti per capire se vi siano responsabilità o altre circostanze da chiarire.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09