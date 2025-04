Città

SARONNO – Cresce la preoccupazione tra residenti e passanti per lo stato di degrado dell’ampio complesso di case a ringhiera situato nel cuore di Saronno, tra via Caronni e via Caduti della liberazione. A colpire sono soprattutto le tegole sporgenti dai tetti e i muri ormai scrostati, che danno l’impressione di poter cedere da un momento all’altro. Alcuni cittadini, in particolare chi si reca quotidianamente a piedi verso la vicina stazione, ammettono di evitare persino il marciapiede, temendo cadute dall’alto. La segnalazione è giunta anche in Comune: sebbene l’area sia di proprietà privata, l’ente pubblico può effettuare controlli e – in caso di pericolo – imporre interventi di messa in sicurezza.

Resta irrisolto il nodo del recupero dell’intero comparto: in passato si era parlato di un piano di rigenerazione urbana per abbattere gli edifici ormai in disuso e realizzare una nuova connessione tra le due vie, alleggerendo il traffico su via Caduti e migliorando la vivibilità con nuovi spazi pubblici, aree verdi, percorsi ciclopedonali e funzioni abitative e commerciali. Nulla però è stato concretizzato. L’intervento, oggi più che mai necessario, resta in sospeso e potrebbe tornare al centro del dibattito con le elezioni comunali ormai alle porte. La zona tra via Caronni e via Caduti della liberazione rappresenta infatti una delle aree dismesse più estese del centro, e quindi una delle più strategiche per immaginare il futuro volto della città.

