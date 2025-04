Città

SARONNO – Un momento di intensa preghiera comunitaria animerà la città martedì 22 aprile alle 21 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo: sarà celebrata una Santa Messa concelebrata in suffragio di papa Francesco. “Ti ringraziamo o Signore, per il ministero di papa Francesco e per il dono che egli è stato per la Chiesa e per l’umanità: possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste”, si legge nell’intenzione di preghiera che accompagnerà la liturgia.

L’invito è rivolto a tutta la comunità saronnese, per ritrovarsi in raccoglimento e rendere omaggio al pontificato di papa Francesco, il cui messaggio ha segnato profondamente la vita della Chiesa e dell’intera società, promuovendo un Vangelo fatto di accoglienza, giustizia e misericordia.

Sempre a Saronno, resta confermato il Triduo previsto al Santuario della Madonna dei Miracoli a partire da giovedì 24 aprile. La tre giorni, inizialmente annunciata come “giorni di festa per Carlo Acutis”, sarà ora vissuta come “giorni di preghiera con Carlo Acutis”.

Il rinvio della canonizzazione del giovane beato non cancella il desiderio di mantenere vivo il suo esempio e la sua testimonianza. “Anche se la data della canonizzazione è stata rinviata – spiegano dalla comunità pastorale – abbiamo sempre bisogno dell’aiuto dei Santi, del Paradiso, della grazia della Pasqua di Gesù”. Sarà quindi un’occasione di raccoglimento e speranza, nel segno della fede condivisa.

