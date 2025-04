Città

SARONNO – Al via la quarta edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico intitolato a Giuditta Pasta, con la collaborazione della Fondazione culturale Giuditta Pasta e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

In occasione di quest’edizione, la città di Saronno e la Fondazione culturale, in accordo con il direttore artistico, il M° Maurizio Moretta, offriranno a giovani cantanti lirici l’opportunità di partecipare come protagonisti all’esecuzione in forma da concerto di un’opera lirica, La Traviata, debuttando così in un importante ruolo di repertorio.

Il debutto dell’evento sarà il 7 maggio, in occasione della giornata di apertura della kermesse canora e l’opera verdiana verrà eseguita in forma di concerto del teatro saronnese, con Italian Academy Orchestra.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti