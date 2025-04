iltra2

TRADATE – Un momento di preghiera, riflessione e comunità ha animato le vie di Tradate con la Via Crucis dei bambini e ragazzi, organizzata nei giorni scorsi dalla Comunità pastorale.

L’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa e sentita da parte dei più giovani, accompagnati lungo il percorso da educatori oratoriani e sacerdoti. Un’occasione significativa non solo per vivere un’esperienza di fede in preparazione alla Pasqua, ma anche per stare insieme, camminando fianco a fianco per le strade della città. La Via Crucis, articolata in diverse stazioni allestite in alcuni punti del centro, ha proposto brevi meditazioni e preghiere pensate per un pubblico giovane, con l’obiettivo di rendere accessibile e coinvolgente il significato profondo di questo rito della tradizione cristiana. L’iniziativa si è rivelata un buon successo, capace di unire spiritualità e partecipazione comunitaria. Un momento che ha rafforzato il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale e che ha lasciato nei partecipanti – piccoli e grandi – un ricordo prezioso.

In vista della Pasqua 2025 la comunità pastorale ha organizzato due momenti diversi: la via crusi per iniziazione cristiana a medie con partenza dall’Istituto Pavoni di via Sopranzi; e la via crucris per i giovani di quinta elementare e medie con partenza dalla chiesa di Abbiate ed arrivo all’oratorio di San Luigi.

