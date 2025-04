Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, che ricorre il prossimo 25 aprile, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha predisposto un programma di iniziative speciali che vanno ad aggiungersi alla tradizionale celebrazione del giorno che ha segnato la storia del nostro Paese. Tra queste proposte, spicca l’appuntamento in calendario per la stessa sera del 25 aprile e che si terrà all’interno dell’Arengario comunale. Qui, Gianfranco Morelli, ex docente di scuola superiore, appassionato di storia locale, presenterà il suo libro “Anna come tanti”, da lui stesso definito “Poemetto partigiano”, perché contiene il racconto, realizzato in metrica di endecasillabi e settenari, della vita di 4 persone comuni, che hanno avuto un ruolo importante nella Resistenza, nella vicina Bollate.

Quattro storie, quattro persone “comuni”, diversissime tra loro, con ideali, formazione, ed aspirazioni diverse, ma uniti da un percorso che ha fatto la differenza nella loro vicenda umana e in quella del nostro Paese.

Mario Rebosio, Remo Merati, Anna Rebosio e don Carlo Elli, sono i protagonisti del volumetto realizzato da Morelli, che nella serata di Ceriano Laghetto, sarà affiancato da Giuseppe Nigro, ricercatore storico, direttore del Museo dell’industria e del lavoro di Saronno, autore della postfazione, e dalla giornalista Luisa Beretta.

“Anna come tanti” è un lavoro di ricerca, basato su documenti storici che, come ha avuto modo di spiegare l’autore: “Dà voce a queste quattro storie per ricordare la pluralità della Resistenza, contrastando quel tentativo di una sorta privatizzazione di questa straordinaria esperienza collettiva a cui abbiamo assistito negli ultimi anni”.

Il libro di Gianfranco Morelli sarà consegnato in dono ai neodiciottenni di Ceriano Laghetto, durante la cerimonia del mattino, insieme alla copia integrale della Costituzione della Repubblica Italiana.

“L’appuntamento della sera del 25 aprile -sottolinea l’assessora alla Cultura, Federica Manno- è l’occasione per scoprire il volto più genuino della lotta di Resistenza nei nostri territori, attraverso la scoperta delle vicende di quattro persone comuni, molto diverse tra loro ma che si ritrovano unite di fronte all’esigenza di combattere per l’affermazione di un valore universale come la libertà. Mi auguro che molti colgano l’occasione di partecipare a questo appuntamento e di leggere la storia di Anna e degli altri tre protagonisti del libro”.

