VARESE – “La povertà alimentare è aumentata drasticamente negli ultimi anni e bisogna migliorare l’efficienza nell’erogazione dei bandi dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura e ridurre gli sprechi. Il tavolo per gli aiuti alimentari e il contrasto agli sprechi è stato fondamentale in questi anni per aiutare le persone più fragili e anche le imprese. Per fortuna, non è mai venuta a mancare l’informazione, però serve tornare ad una piena operatività per snellire le pratiche burocratiche ed elaborare progetti innovativi di recupero e comunicazione ai cittadini”. Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, parlamentare del Varesotto, durante il question time con il ministro dell’Agricoltura.

“Serve elaborare una forte campagna istituzionale perché i cittadini confondono ancora data di scadenza e Tmc, la dicitura ‘da consumarsi preferibilmente entro…’ e questo è causa di spreco. Gli alimenti Tmc possono tranquillamente essere consumati oltre questa data. E poi più efficienza nei bandi Agea perché il bisogno aumenta, le imprese fanno fatica a partecipare, e il risultato è che non si dà continuità alle misure” ha concluso Gadda.

