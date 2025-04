Saronnese

SARONNO – “Riportare Saronno a essere una città sicura, vivibile e con un forte senso di comunità”. È questo l’obiettivo con cui Angelo Monti si candida per la Lega Lombarda alle prossime elezioni amministrative. Un impegno che nasce – come lui stesso racconta – da “un forte desiderio di ascolto e di azione concreta per la comunità locale”.

Monti mette al centro del proprio progetto il contatto diretto con i cittadini: “La Lega vuole essere un punto di riferimento per i saronnesi, raccogliendo le loro preoccupazioni e trasformandole in proposte reali e attuabili”. Un ascolto che, secondo il candidato, deve tradursi in iniziative capaci di restituire sicurezza e serenità alla città.

Tra i temi prioritari, infatti, c’è quello della sicurezza: “Saronno deve tornare a essere un luogo dove ci si può muovere senza timore, in ogni momento della giornata. Vogliamo ridare ai cittadini una città tranquilla e protetta”. Ma accanto alla sicurezza, Monti sottolinea l’importanza di recuperare il senso di appartenenza e di partecipazione: “Serve rafforzare il tessuto sociale, promuovere spazi d’incontro e occasioni di confronto, per far crescere una comunità unita e partecipe”.

Non manca poi l’attenzione al rilancio della città: “Saronno ha un patrimonio storico, culturale e ambientale importante. Dobbiamo valorizzarlo e, allo stesso tempo, creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Lavoreremo per promuovere iniziative che aiutino la città a tornare protagonista”.

Un programma che punta dunque sulla concretezza e sulla collaborazione con la cittadinanza. “La Lega – conclude Monti – si propone come una forza attiva e propositiva, pronta a lavorare con e per i cittadini, per costruire insieme un futuro migliore per Saronno”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09