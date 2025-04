Basket

SARONNO – Domenica 27 aprile, in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2024-2025, la partita tra Az Pneumatica Robur Saronno e Civitus Vicenza si giocherà alle 18 al PalaRonchi di via Colombo a Saronno. Anche se Saronno è ormai matematicamente retrocessa, sarà comunque una grande festa per celebrare la partecipazione, una prima volta assoluta, dei saronnesi al terzo campionato nazionale, e per la prima volta una partita ufficiale del terzo livello dei campionati nazionali di basket sarà disputata in città e sarà possibile i ragazzi saronnesi in azione per l’ultima giornata di un torneo che hanno interpretato con forza e coraggio, sempre l’attacco.

La prevendita dei biglietti sarà attiva anche direttamente al palazzetto nelle serate di mercoledì 23 aprile dalle 21 alle 22.30 e giovedì 25 aprile dalle 21 alle 22.30. Ricordiamo che rimane in vigore il sistema di prezzi agevolati per i tesserati Robur e per i loro famigliari, attraverso l’esibizione della tessera atleta distribuita ad inizio anno.

I biglietti sono disponibili anche online sulla pagina dedicata del nostro partner Tickemaster https://shop.ticketmaster.it/…/az-pneumatica-robur…

