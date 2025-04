Calcio

SARONNO – Penultima giornata del campionato di Eccellenza domenica, alla partita più attesa non potranno però assistere i tifosi ospiti (e quelli della squadra locale abitanti nel Milanese): per motivi di ordine pubblico le autorità, per Fbc Saronno-Legnano, hanno infatti emesso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano. La maggior parte dei support legnanesi non potrà dunque essere presente a Saronno ed in verità il provvedimento colpisce anche i tifosi saronnesi che abitano nel vicino milanese.

Questa la comunicazione ufficiale del Fbc Saronno.

Domenica 27 aprile, fischio d’inizio alle 15.30 allo stadio Colombo-Gianetti di Saronno per Fbc-Legnano. Non mancate per sostenere i nostri ragazzi. Comunicazione importante: come da disposizione del prefetto di Varese, in occasione della partita è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Milano. Tale provvedimento è stato affidato all’esecuzione del questore di Varese ed è stato notificato alle società sportive interessate.

L’iniziativa fa evidentemente seguito ai momenti di tensione che avevano caratterizzato gli incontri fra le due squadre in passato.

Classifica