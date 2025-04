Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un legame con la Caronnese che è consolidato dal comune impegno a credere nei giovani e nello sport. E’ sempre un grande piacere ripercorrere con Fabio Tavecchia, fondatore di Autoscuola Europea, il suo coinvolgimento nel mondo dei giovani e di conseguenza dello sport, tramite la sua attività.

L’Autoscuola Europea nasce nel 1991 e in tanti anni ha maturato crescente esperienza nel settore e una particolare sensibilità verso l’utilizzo di moderne attrezzature e avanzate metodologie d’insegnamento che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti offrendo competenza, cortesia e professionalità.

La scuola guida, da tanti anni presente con nove sedi nella nostra area, non si è fermata al puro servizio di espletamento delle pratiche auto e patenti, ma abbia sempre cercato di collaborare e sostenere le associazioni sportive del territorio che coinvolgono i giovani e lo sport. Il sodalizio con la Caronnese è più vivo che mai, anzi cresce sempre di più e Fabio ci racconta che da sempre è stato incuriosito dalla realtà del territorio in cui opera: da molti anni la scelta di Fabio è quella di inserirsi nelle attività in target dove le diverse sedi delle sue autoscuole sono presenti.

Con la Caronnese il sodalizio è cresciuto e mai come in questo 2025 si è concretizzato in progetti comuni. Fa piacere parlare del progetto di educazione stradale, che abbiamo realizzato insieme allo stadio di Caronno Pertusella. Due serate di teoria che hanno coinvolto i nostri Allievi 2008/2009 e Giovanissimi 2010-2011. I ragazzi hanno potuto avere una prima infarinatura di educazione stradale: gli utenti della strada, i veicoli, la segnaletica, i sistemi di sicurezza dei veicoli ma anche distrazione alla guida e, tema molto attuale, le norme specifiche per i monopattini elettrici.

A questi incontri farà seguito anche un momento di pratica che si svolgerà successivamente proprio negli spazi dello stadio. L’impegno di Autoscuola Europea per la Caronnese non si ferma qui in quanto sarà proud sponsor della Goleador summer fest, delle Caronniadi e dei Caronnese summer camp, tutti appuntamenti che ci aspettano per la stagione estiva e che non potete perdervi. Tutti progetti che testimoniano la continua attenzione di Autoscuola Europea per i giovani della Caronnese.

