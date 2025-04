Città

SARONNO – Una chiesa gremita ha partecipato questa sera, lunedì 22 aprile, alla celebrazione in ricordo di papa Francesco, alla prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di piazza Libertà. Una partecipazione sentita e composta, che ha unito in raccoglimento la comunità saronnese.

A presiedere la liturgia è stato il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, che nell’omelia ha invitato i presenti a non lasciarsi prendere da letture affrettate o giudizi istintivi, sottolineando come sarà il tempo ad aiutarci a comprendere pienamente il mistero del pontificato di Francesco. Una riflessione profonda e misurata, in cui il sacerdote ha indicato una parola chiave per interpretare il cammino del pontefice: “gioia”. La celebrazione si è conclusa con un momento di preghiera silenziosa e con l’invito a custodire nel cuore l’eredità spirituale lasciata da papa Francesco, segnata dalla semplicità, dalla misericordia e dall’ascolto.

(foto: chiesa gremita in ricordo di papa Francesco)

22042025