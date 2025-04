Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 aprile, per un investimento avvenuto in corso della Vittoria a Caronno Pertusella. L’allarme è scattato alle 18.20 per un ciclista dodicenne coinvolto in un incidente stradale.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce viola di Cesate e l’auto-infermieristica. Il ragazzo è stato valutato in codice verde e le sue condizioni non hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, competenti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: un mezzo di emergenza sanitaria in servizio sul territorio, in occasione di una precedente urgenza sanitaria)

22042025