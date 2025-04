Saronnese

CISLAGO – Grazie al lavoro dei volontari, Cislago può oggi contare su un sistema di defibrillazione all’avanguardia. Si è infatti concluso il progetto “Responded”, promosso dall’associazione Cislago Cuore, che ha permesso di rinnovare e potenziare la rete di defibrillatori presenti sul territorio con dispositivi di ultima generazione.

L’iniziativa nacque nel 2022 con l’obiettivo di sostituire i Dae più datati con apparecchi tecnologicamente avanzati, in grado di aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Il primo nuovo dispositivo è stato installato a novembre, ora, ad aprile 2025, il progetto è arrivato a compimento.

Fondamentale il contributo di cittadini e imprese locali, che hanno sostenuto economicamente l’acquisto delle apparecchiature. Tra questi, anche chi ha donato risorse per dotare la sede dell’officina di via Giovanni XXIII di un nuovo defibrillatore e di una teca, arricchendo uno spazio che funge anche da punto di appoggio per la Croce Rossa e i mezzi di soccorso.

Intanto, proseguono i corsi formativi per l’uso dei Dae, coinvolgendo anche i comuni limitrofi come Fagnano Olona, Turate e Caronno Varesino, a conferma dell’impegno continuo di Cislago Cuore nella tutela della salute pubblica.

