SARONNO – Questo pomeriggio alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo il funerale dell’ex giudice di pace di Saronno, Erminio Venuto, scomparso la scorsa settimana all’età di 84 anni.

A celebrare il rito funebre il prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni, che ha ricordato la figura dell’ex giudice Venuto, “anche lui come il nostro amato papa Francesco è passato dalla morte alla vita, durante questa Pasqua”. Ha proseguito il sacerdote: “Alessia mi raccontava del papà, Erminio ha davvero vissuto intensamente la propria vita”. In chiesa molte persone che lo conoscevano, compresi molti avvocati di Saronno e del Saronnese.

Coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace fino al 2015, si era battuto per mantenere attivo il presidio giudiziario in città, promuovendo anche interventi per il decoro dell’edificio. Dopo il pensionamento, aveva continuato a offrire supporto gratuito a chi si trovava in difficoltà, collaborando con Caritas e con la Casa di Marta. Nel 2015 era stato indicato come possibile candidato sindaco per il centrodestra, a conferma della stima di cui godeva in città.

22042025