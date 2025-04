Cronaca

GERENZANO – È stato un palo della luce il punto d’impatto per un automobilista di 56 anni, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via per Uboldo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile. Nonostante lo schianto, l’uomo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Ad assisterlo nei primi momenti è stato un medico di passaggio, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e dell’automedica di Garbagnate Milanese. Il ferito è stato classificato in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della compagnia di Saronno, che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’intervento ha comportato rallentamenti alla circolazione, con disagi destinati a protrarsi a lungo: l’urto ha infatti danneggiato un palo della luce e i tecnici dell’Enel, già intervenuti, sono al lavoro per la sostituzione della struttura compromessa.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

guarda tutte le foto 5



Gerenzano, schianto contro un palo in via per Uboldo: intervento dei soccorsi e strada chiusa

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09