Saronnese

GERENZANO – Ancora qualche settimana di attesa per i cittadini gerenzanesi: l’ufficio postale di via Carlo Berra 12 (foto) resterà chiuso al pubblico fino a giovedì 29 maggio. La riapertura è prevista per venerdì 30 maggio, salvo imprevisti di cui Poste Italiane assicura tempestiva comunicazione.

La prolungata sospensione dell’attività è dovuta al protrarsi dei lavori tecnici necessari alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale, un’iniziativa nazionale che punta a modernizzare gli uffici postali rendendoli più accessibili e tecnologici.

Durante tutto il periodo di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio postale di Saronno, in via Varese 130, che rimarrà aperto:

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05

il sabato dalle 8.20 alle 12.35

La sede è anche dotata di sportello Atm fruibile 24 ore su 24.

Presso l’ufficio di Saronno sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero quelle legate all’ufficio postale di radicamento, come conti correnti e libretti.

Poste Italiane informa infine che gli utenti potranno anche usufruire degli uffici postali nei comuni limitrofi, in base alle proprie esigenze.

22042025