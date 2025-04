news

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 21 aprile, spiccano l’impegno ambientale con la rinascita del bosco grazie agli scout, la cronaca di un incidente nel giorno di Pasqua e il ricordo di papa Francesco, con messaggi e celebrazioni. Non manca un momento più leggero, grazie a una mascotte che ha attirato la curiosità dei passanti nel centro cittadino.

A Saronno, la base scout ha messo a dimora 180 alberi dove un tempo era scoppiato un incendio: un progetto di rinascita ambientale e civica che coinvolge giovani e territorio.

Nel giorno di Pasqua, un’auto è finita contro un muro davanti al municipio, probabilmente a causa della pioggia; sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Commovente l’ultimo messaggio di papa Francesco, letto dal cerimoniere pontificio Diego Ravelli, originario di Lazzate, durante i funerali del pontefice.

Domani sera, nella chiesa prepositurale di Saronno, verrà celebrata una messa concelebrata in ricordo di papa Francesco, momento di raccoglimento per tutta la comunità.

Rinviata la canonizzazione di Carlo Acutis

In corso Italia, una grande mascotte viola di nome Oesse ha sorpreso e divertito passanti di tutte le età, trasformando una semplice passeggiata in un momento di gioco e stupore.

