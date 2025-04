Città

SARONNO – “Oggi 22 aprile sono previste precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi, occasionali altrove; verso sera interessamento sparso anche nei settori di Pianura, con maggiore probabilità sulla Pianura orientale, anche a carattere di rovescio o temporale. Limite neve oltre 2200 metri circa e venti deboli sotto i 1500 metri”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per la giornata di domani 23 aprile sono previste fin dalla notte precipitazioni sparse, per le quali saranno maggiormente interessati i rilievi alpini e settori orientali di pianura. Da metà pomeriggio tendenti a diffuse, a divenire in serata più insistenti tra la fascia prealpina e di alta pianura, in particolare nella fascia occidentale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Limite neve attorno a 2000 metri circa. Quantitativi mediamente tra 15 e 35 mm/24h sulla fascia prealpina e parte di alte pianure (salvo possibili quantitativi superiori localmente tra 35 e 65 mm/24h circa su fascia prealpina occidentale); quantitativi inferiori sui restanti settori.

Venti in pianura deboli orientali; in montagna sotto i 1500 metri deboli meridionali, tendenti a rinforzare verso sera.

