SARONNO – Il candidato sindaco del centrodestra unito, Rienzo Azzi, ha scelto di replicare alle domande rivolte da Legambiente ai candidati alla poltrona di sindaco, con una lunga e articolata riflessione che si apre con una netta presa di distanza dalla modalità del confronto proposto.

QUI LE DOMANDE DI LEGAMBIENTE

“Cari signori, noi abbiamo un’idea diversa di città. Le domande che ponete, così come le ponete, facendo una prefazione che vuole già indirizzare le risposte, sono una modalità di confronto che, con tutto il rispetto, non ci interessa.”

Azzi ribadisce l’intenzione di orientare il proprio progetto politico su priorità diverse rispetto a quelle proposte dall’associazione ambientalista.

“Vedete, noi vogliamo che la classe media si risollevi, che la gente che ha davvero bisogno e che spesso non vediamo, venga cercata ed aiutata, che aumenti l’occupazione, che i parchi siano mantenibili e non diventino basi di spaccio o in alternativa giardini per ricchi residenti (vedi progetto Isotta), che si diano servizi a chi lavora, mantiene la famiglia: i trasporti per i pendolari (e per gli studenti), i parcheggi per la stazione, la viabilità senza code, le occasioni di lavoro, i servizi alle famiglie, ecc ecc.”

Nella sua visione, anche il futuro delle aree dismesse deve essere collegato a una prospettiva più ampia, che tenga conto della sostenibilità e delle reali possibilità di gestione.

“Cosa faremo delle aree dismesse è funzionale a questo. Ci dovrà essere spazio per il verde. Certo quello che potremo permetterci di mantenere in sicurezza, ricercando sistemi innovativi per farlo, e deve essere un ‘verde’ veramente fruibile e popolare.”

Azzi rivendica una linea orientata all’interesse pubblico e non a logiche private, con una visione condivisa attraverso strumenti di partecipazione diretta.

“Le guarderemo nel loro complesso queste aree, non assecondando gli interessi di questo o quell’imprenditore ma ricercando l’interesse pubblico vero che passa attraverso il rispetto delle regole. Le interpreteremo misurandole con il nostro progetto di città, ne discuteremo in modo partecipato con i cittadini attraverso anche i comitati di quartiere che intendiamo proporre per condividere le scelte con la gente.”

Il candidato conclude con un messaggio chiaro sull’impostazione del confronto, che a suo avviso dovrebbe essere più aperta e rispettosa delle diverse sensibilità.

“Quindi perdonatemi se non rispondo come vorreste alle vostre domande, ma parole come partecipazione, equità, sicurezza, benessere inteso nel senso più ampio e nobile, giustizia, interesse pubblico, democrazia per noi sono altrettanto importanti e nelle vostre domande vedo solo parole d’ordine (anche un po’ abusate) e nessuno spazio per chi non la pensa come voi.”

E conclude: “Ci saranno altre e più paritetiche occasioni di confronto con modalità diverse da quella degli scolaretti che si fanno interrogare. Grazie della comprensione.”

