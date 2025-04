news

SARONNO – “Saronno volta pagina” è il messaggio riportato sui manifesti elettorali del candidato sindaco del centrodestra unito Rienzo Azzi, affissi nei pannelli elettorali di via Varese. Ma a spiccare, nelle scorse ore, sono stati gli adesivi rossi del Partito Comunista Rivoluzionario (Pcr) che hanno coperto il volto del candidato e parte dei simboli elettorali. Diversi i messaggio lanciati dalla lotta all’imperialismo e alla guerra a un messaggio su “Stop al massacro in Palestina”.

Gli adesivi riportano messaggi contro la guerra e l’imperialismo, e sono stati attaccati in più punti sui manifesti di Azzi, visibilmente imbrattati. Un gesto che, pur non essendo nuovo nel periodo elettorale, ha comunque suscitato reazioni.

Sagace la replica di Rienzo Azzi che ha commentato: “Come non essere contro le guerre e gli imperialismi (suggeriamo di scriverli al plurale)? Ringrazio il PCR – Partito Comunista Rivoluzionario, che immagino non sia una formazione politica di destra, per aver compreso il nostro punto di vista e averlo sottolineato con il loro adesivo. Suggerirei la prossima volta però di utilizzare propri manifesti, così da acquisire una visibilità maggiore di quella che possiamo, umilmente, fornire noi.”

Parole che stemperano la tensione con una punta d’ironia, senza mancare però di sottolineare la scorrettezza del gesto, che ha compromesso la leggibilità della comunicazione elettorale.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09