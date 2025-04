Città

SARONNO – Per i più piccoli, il Centro per la famiglia di Saronno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato “Le emozioni in gioco” quattro laboratori che aiuteranno i bambini, attraverso il gioco a comprendere le proprie emozioni.

Gli appuntamenti saranno martedì 29 aprile, martedì 27 maggio, giovedì 5 giugno e giovedì 19 giugno. tutti gli appuntamenti si terranno dalle 16:30 alle 17:30 al Fabrricato X2 di via Amendola.

Gli incontri saranno presieduti da tre relatrici: Giulia della Canonica, psicologa e psicoterapeuta, Francesca Camarda, psicologa, e Giulia Salzano, educatrice.

Per le iscrizioni: [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti