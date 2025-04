Città

SARONNO – Un appuntamento dedicato all’incontro tra le esigenze delle famiglie e la politica, con un confronto tra i candidati sindaco della città di Saronno, in vista delle elezioni primaverili. Il prossimo venerdì 2 maggio, alle 20.45, nella sala del beato Luigi Maria Monti del santuario diocesano di Saronno, situato in via Legnani 4: l’evento mira a confrontarsi e dialogare con i candidati a sindaco della città, che discuteranno il tema delle politiche familiari.

A moderare la serata sarà Giovanni Giambattista, membro del direttivo del forum nazionale associazioni familiari e vicepresidente del forum Lombardo.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione via email a [email protected]. L’iniziativa è promossa dal forum delle associazioni familiari della Provincia di Varese, con la presidenza di Raffaele Pier Luca Di Francisca.

