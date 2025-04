Città

SARONNO – Si terranno oggi, martedì 22 aprile alle 15.45 nella chiesa prepositule di San Pietro e Paolo di piazza Libertà, i funerali di Erminio Venuto, ex giudice di pace di Saronno, scomparso all’età di 84 anni nella notte tra il 18 e il 19 aprile. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Rosario alle 15.30.

Figura di riferimento per la comunità saronnese, Venuto ha lasciato un ricordo profondo in quanti l’hanno conosciuto, sia nel suo ruolo di magistrato onorario, sia nel suo costante impegno civile e sociale. Famosa una delle sue sentenze simboliche, in cui condannò un gruppo di giovani a ripulire un muro imbrattato da graffiti: “La vostra pena sarà quella di restituire dignità al luogo che avete offeso”.

Coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace fino al 2015, si era battuto per mantenere attivo il presidio giudiziario in città, promuovendo anche interventi per il decoro dell’edificio. Dopo il pensionamento, aveva continuato a offrire supporto gratuito a chi si trovava in difficoltà, collaborando con Caritas e con la Casa di Marta. Nel 2015 era stato indicato come possibile candidato sindaco per il centrodestra, a conferma della stima di cui godeva in città.

