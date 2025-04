Cronaca

LIMBIATE – Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 aprile, in via Trieste a Limbiate, dove intorno alle 16.35 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Due le persone coinvolte: un uomo di 42 anni e uno di 49 nni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, il cui equipaggio ha subito prestato le prime cure ai feriti, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. L’arrivo in pronto soccorso è stato registrato alle 17.30.

Per i rilievi e l’accertamento della dinamica sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio; obiettivo dei tutori dell’ordine anche chiarire le eventuali responsabilità.

