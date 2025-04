Politica

SARONNO – La Lega rilancia il tema della sicurezza in città e annuncia un’importante novità con le paroel del segretario cittadino Angelo Veronesi: “Grazie all’interessamento dell’onorevole Stefano Candiani e dell’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, sarà possibile ottenere a breve l’arrivo di 15 nuovi agenti, necessari per l’apertura di un presidio della Polizia ferroviaria a Saronno”.

Il gruppo leghista sottolinea la distanza tra il proprio approccio e quello dell’amministrazione comunale: “Mentre il Partito Democratico annuncia un piano strutturale per la sicurezza, lo stesso piano che in quattro anni non ha mai avuto il tempo di sviluppare, noi dialoghiamo concretamente con le istituzioni e lavoriamo per portare risultati. La nostra visione è chiara e condivisa con il Governo: sicurezza, presenza e collaborazione. Il Pd, invece, continua a proporre una lettura dei problemi cittadini secondo logiche che non corrispondono alla realtà quotidiana di chi vive e lavora a Saronno”.

La Lega definisce la propria strategia basata su quattro parole chiave: continuità, collaborazione, rafforzamento e giustizia. “Continuità significa non intervenire solo quando il sindaco Augusto Airoldi finisce in prima pagina per problemi legati alla sicurezza. Collaborazione vuol dire non scaricare responsabilità su Regione e Governo, preferendo invece impiegare la polizia locale in attività utili alla comunità, come la tutela del decoro e il controllo del territorio. Rafforzamento implica sostenere con forza le forze dell’ordine, contrastando ogni forma di vandalismo e messaggi ostili. Giustizia significa utilizzare gli strumenti dello Stato per perseguire chi mette in pericolo la sicurezza pubblica, non chi ha opinioni differenti”.

Il gruppo conclude con un messaggio rivolto agli elettori: “I cittadini hanno compreso la nostra coerenza e il nostro impegno: per questo siamo fiduciosi che alle prossime elezioni amministrative sceglieranno la Lega per riportare Saronno a essere una città sicura, vivibile e orgogliosa della propria identità“.

