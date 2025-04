Comasco

TURATE – Il Primo Maggio si rinnoverà l’appuntamento con la “Fiera del fiore”. Seppur con un drastico ridimensionamento.

Spiega l’amministrazione comunale, che in ottemperanza alle direttive volute dal ministero dell’Interno relative agli eventi pubblici, il numero di ambulanti passerà da 89 a 45, ma è la stessa amministrazione ad assicurare che non sarà in ogni caso una manifestazione sottotono.

Tra le novità pensate per compensare la riduzione degli ambulanti, ci saranno più attività: una sfilata dell’associazione “Non solo moda”, che lancerà un messaggio contro il bullismo, la possibilità di salire su una mongolfiera con “Volandia”, l’area ristoro della Protezione Civile nel parcheggio del parco urbano, le attività delle associazioni in Piazza e la presenza di giostre nell’area feste.

Gli organizzatori dell’evento sono anche alla ricerca di volontari, per garantire maggiore sicurezza tra le vie in cui si svilupperà la manifestazione; hanno aderito finora alcuni rappresentanti delle associazioni locali, che supporteranno Protezione Civile, Polizia Locale e i radioamatori di Lomazzo.

