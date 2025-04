Saronnese

SARONNO – Un violento getto d’acqua ha invaso i vialetti del parco nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile, dopo che un’auto in manovra ha colpito un idrante provocando una vistosa perdita. L’episodio si è verificato intorno alle 18, nei pressi del cancello secondario di villa Gianetti, in un’area molto frequentata da famiglie e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista stava effettuando una manovra di retromarcia quando, urtando accidentalmente la colonnina dell’idrante, ha danneggiato l’impianto causando la fuoriuscita continua e copiosa di acqua. La scena ha attirato rapidamente l’attenzione di alcune persone presenti, che hanno segnalato l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e interrotto la perdita, evitando ulteriori danni. Presenti anche gli agenti della polizia locale.

