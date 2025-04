Basket

SARONNO – Appuntamento questa sera alle 21.15 al Palaronchi di via Colombo per il primo turno dei playoff della Robur Saronno versione under 19, che riceve il Basket Groane.

“Tempo di playoff per le nostre squadre giovanili: dopo una prima parte di campionato particolarmente ricca di soddisfazioni, i nostri ragazzi sono pronti all’ultima grande sfida della stagione . riepiligano i dirigenti roburini – Si comincia stasera in casa con gli under 19, si continua domenica mattina con gli under 15 per concludere sempre domenica in trasferta a Corsico con gli under 17”.

Il calendario delle gare

Per quanto riguarda la U19, si gioca dunque questa sera alle 21.15 al Palaronchi, la under 15 è di scena domenica mattina alle 11.15 mentre la under 13 gioca sempre domenica alle 14 in casa contro la Samgiorgese, e la Under 17 scende in campo domenica 27 aprile slle 18.30 a Corsico.

