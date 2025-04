SOLARO – L’assessore comunale allo Sport, Christian Caronno, e l’assessore all’Istruzione Francesca Tramarin hanno visitato agli allenamenti i piccoli calciatori dell’Universal Solaro che hanno recentemente trionfato alla fase lombarda del torneo Pulcino d’oro, la più importante competizione calcistica giovanile internazionale riservata alla categoria.

I ragazzi di mister Saverio Bottalico hanno trionfato nelle selezioni di Villa Cortese, affrontando 32 tra le migliori scuole calcio della regione e superando colossi come Accademia Inter, Atalanta e Como per staccare il pass per le finali che si terranno a giugno a Levico Terme alla presenza di tante big europee e mondiali del calcio, come River Plate, Benfica, Rb Lipsia, Middlesbrough e molte altre.