CASTIGLIONE OLONA – Sabato 26 aprile alle 10 il parco del Castello di Monteruzzo in via Marconi ospiterà un incontro di meditazione gratuito in occasione della Giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong. L’evento è promosso dall’associazione Itcca Italia, attiva da oltre trent’anni nella diffusione del Tai Chi stile Yang e del Qi Gong, ed è patrocinato dal Comune di Castiglione Olona.

L’iniziativa si inserisce nella tradizione internazionale che, dal 1999, vede i praticanti di tutto il mondo riunirsi all’aperto, l’ultimo sabato di aprile alle 10 locali, per dare vita a onde di energia armonica che per ventiquattro ore “abbracciano il pianeta” con un respiro profondo e consapevole.

Riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong rientra nel programma globale “Move for Health”, volto a promuovere il benessere attraverso il movimento. Il ritrovo di Castiglione Olona rappresenterà simbolicamente l’intera provincia di Varese.

L’incontro è aperto a tutti, gratuito e adatto a ogni età. In caso di maltempo, l’evento si terrà comunque, spostandosi nella palestra comunale di via De Gasperi, sempre a Castiglione Olona.

(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)

23042025