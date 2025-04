Città

SARONNO – Anche se la canonizzazione di Carlo Acutis è stata rinviata, a Saronno resta confermato il triduo di preghiera in programma al santuario della Beata Vergine dei Miracoli da giovedì 24 aprile a sabato 26 aprile. I “giorni di festa per Carlo Acutis”, come inizialmente annunciato, diventano ora “giorni di preghiera con Carlo Acutis”, mantenendo intatto il significato spirituale dell’iniziativa.

La comunità pastorale ha scelto di non annullare gli appuntamenti, trasformandoli in un’occasione di raccoglimento, fede e speranza. “Anche se la data della canonizzazione è stata rinviata – spiegano – abbiamo sempre bisogno dell’aiuto dei Santi, del Paradiso, della grazia della Pasqua di Gesù”. Il santuario, chiesa giubilare della diocesi di Milano, sarà ancora una volta il fulcro della devozione dedicata al giovane beato.

Il triduo inizierà giovedì 24 aprile con la solenne esposizione della reliquia alle 17.20, seguita dalla lettura e dall’affidamento a Carlo dei messaggi raccolti nella sua cassetta e dalla recita del rosario. Alle 18 è prevista la messa con la preghiera del triduo, presieduta da don Massimiliano Bianchi, Missionario della Misericordia nominato da Papa Francesco. Ogni giornata sarà accompagnata da un tema simbolico: giovedì “Grazie!”, venerdì “Aiutaci!” e sabato “Gloria!”.

Domenica 27 aprile sarà la domenica “in Albis”, dedicata alla “Divina Misericordia”, giorno in cui Carlo Acutis sarebbe dovuto essere proclamato santo e in cui a Saronno si sarebbe cantato il “Te Deum”. Non sarà così il programma prevede alle 11.15 l’esposizione della reliquia e una preghiera per domandare la sua canonizzazione, seguita alle 11.30 dalla messa solenne e dal bacio della reliquia del beato.

