SARONNO – In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno tra maggio e giugno, si accende a Saronno il confronto su temi fondamentali per il futuro della città, come la mobilità sostenibile e il Trasporto Pubblico Locale.

Il Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno, attraverso il proprio portavoce e Rappresentante dei Viaggiatori alla Conferenza Regionale del TPL, Andrea Mazzucotelli, ha annunciato la propria disponibilità a partecipare al dibattito elettorale, offrendo un contributo tecnico e indipendente. “Siamo felici che i primi confronti della campagna siano partiti da questi argomenti centrali – afferma – e se gradito, siamo pronti a fornire spunti di riflessione e confronto con le forze politiche e civiche che vorranno coinvolgerci”.

Sebbene oggi il Trasporto Pubblico Locale non rientri più tra le competenze dirette del Comune, se non in forma marginale, l’atteggiamento e l’impegno del futuro sindaco o sindaca di Saronno potrebbero incidere concretamente sulle scelte che si prendono ai livelli istituzionali superiori, da Como a Milano fino a Roma.

“Alla luce di questo contesto e nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale X / 69 del 24 aprile 2013 – che richiedono ai Rappresentanti dei Viaggiatori indipendenza da partiti politici, movimenti e altri stakeholder – il Comitato Viaggiatori si rende disponibile a un confronto aperto e costruttivo con cittadini e candidati”

L’iniziativa si propone come un’occasione per avviare una riflessione concreta su uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza, e punta a rafforzare il ruolo di Saronno nelle decisioni strategiche sul trasporto pubblico che riguardano l’intera area regionale.

