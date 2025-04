SARONNO – Un flash mob per la pace : è l’iniziativa organizzata dall’associazione Quattro Passi di Pace per sabato 26 aprile in piazza Libertà, davanti alla chiesa parrocchiale, alle 10,45. Un momento di partecipazione collettiva che si inserisce nella Mobilitazione Straordinaria promossa dalla Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, alla quale l’associazione saronnese ha scelto di aderire.

Il flash mob nasce da un appello ricevuto da un volontario di Operazione Colomba, conosciuto durante le proiezioni del documentario No Other Land e attualmente attivo nella zona teatro del conflitto raccontato nel film. È stato proprio lui a chiedere un gesto concreto di solidarietà per la difficile situazione vissuta da un cittadino palestinese del villaggio di Ar Rakeez, gravemente ferito da coloni israeliani: a seguito degli spari ricevuti ha subito l’amputazione di una gamba. La mobilitazione intende anche dare voce alla preoccupazione per il destino del figlio minorenne del palestinese che è stato arrestato.

L’evento sarà anche occasione per un momento di ricordo silenzioso e collettivo di Papa Francesco, in un tempo segnato da conflitti e tensioni globali in cui le parole del pontefice richiamano costantemente alla pace, al rispetto e alla fratellanza.

L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per dare visibilità, anche da Saronno, a una causa umanitaria che non può lasciare indifferenti.

(foto di una passata iniziativa)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09