SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 22 aprile, spiccano aggiornamenti importanti riguardo la sicurezza a Saronno, la situazione al cimitero comunale e le dinamiche della campagna elettorale. Non sono mancati fatti di cronaca e novità dal mondo dello sport, con una particolare decisione in vista della partita Fbc Saronno–Legnano.

A Gerenzano un’auto è finita contro un palo in via per Uboldo, causando l’intervento dei soccorsi e la temporanea chiusura della strada per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

A Saronno il cimitero comunale è al momento privo di disponibilità di loculi e tombe giardino. L’amministrazione ha avviato un progetto per la realizzazione di 140 nuovi posti.

Durante la campagna elettorale, alcuni manifesti del candidato Azzi sono stati coperti da adesivi del Partito Comunista Rivoluzionario. La risposta del candidato del centrodestra non si è fatta attendere, con toni ironici ma decisi.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’onorevole Veronesi della Lega ha annunciato l’imminente arrivo di 15 nuovi agenti della Polfer a Saronno, un potenziamento atteso da tempo per presidiare meglio la stazione.

In vista dell’incontro di calcio tra Fbc Saronno e Legnano, è stata presa la decisione di vietare l’ingresso allo stadio ai residenti della provincia di Milano, misura volta a evitare tensioni tra tifoserie.

