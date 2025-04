Città

SARONNO – È stato necessario l’intervento dell’automedica e della polizia locale ieri pomeriggio, martedì 22 aprile, per un infortunio avvenuto in un cantiere stradale lungo viale san Josemaría Escrivá de Balaguer.

Un operaio di 51 anni, impegnato nei lavori lungo l’arteria, è caduto all’interno di una buca durante le operazioni di sistemazione del fondo stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 16:28 e ha richiesto un’immediata attivazione dei soccorsi. A intervenire sul posto sono stati i soccorritori della croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’automedica di Garbagnate Milanese.

Le condizioni dell’uomo, inizialmente apparse preoccupanti, sono state valutate in codice giallo: è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Saronno, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Allertata anche Ats Insubria di Varese, come da protocollo per gli infortuni sul lavoro.

