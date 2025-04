Comasco

MOZZATE – Non si sono fermati nemmeno il giorno di Pasqua i volontari e i dipendenti del Sos Mozzate, che ieri, domenica 20 aprile, sono rimasti regolarmente in servizio per garantire la copertura delle emergenze sul territorio e i trasporti sanitari semplici.

Un impegno silenzioso ma essenziale, che ha permesso a centinaia di cittadini della zona – in caso di necessità – di poter contare sul pronto intervento delle ambulanze coordinate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), grazie anche alla presenza di operatori sempre attivi alla centrale operativa. “Anche in questo giorno di festa, lo staff di Sos Mozzate è al vostro fianco, garantendo il servizio di emergenza-urgenza e trasporti sanitari semplici – hanno ricordato i responsabili dell’associazione con un messaggio diffuso ieri – Auguriamo a tutti voi una serena e felice Pasqua!”

Una “Pasqua bagnata”, come ha sottolineato con ironia il Sos, ma accompagnata anche da un clima di dedizione e spirito di servizio che continua a distinguere l’operato dei volontari mozzatesi. Un gesto concreto che, anche nei giorni di festa, merita il riconoscimento e il ringraziamento di tutta la comunità.

