Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega in tema sicurezza replicando a Pd e Tu@Saronno

La Lega sollecita da anni e con continuità i propri parlamentari. Il risultato che stiamo ottenendo oggi è frutto di un duro lavoro continuativo negli anni e che orgogliosamente pubblicizziamo ora per farlo conoscere ai cittadini- rivendica il segretario cittadino Angelo Veronesi-. Anche solo pensare che abbiamo iniziato a chiedere la polizia ferroviaria in campagna elettorale o quando il Pd ha portato la mozione in consiglio comunale, significa non avere chiari quali sono i tempi amministrativi che richiedono previsioni di bilanci per la polizia ferroviaria ed una stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno. Ci sono voluti anni e c’è voluta continuità. Il PD è stato discontinuo e si è svegliato solo per fare polemica una volta che la stampa attaccava il sindaco Airoldi per la mancanza completa di sicurezza in città e per la situazione drammatica della stazione.

Il discorso della polizia ferroviaria è nato con la Lega a Saronno diverso tempo fa. La Lega ai tempi in cui era consigliere Sergio Giannoni, ora scomparso, e Angelo Veronesi era stato segretario cittadino ad inizio ventunesimo secolo, avevamo fatto portare un presidio fisso della Polizia Ferrovia, che tutt’ora viene utilizzato, grazie all’interessamento del ministero dell’Interno con l’on Roberto Maroni ed il sen. Luigi Peruzzotti.

Per portare 15 agenti a Saronno adesso manca solo che le ferrovie concedano uno spazio più grande e attrezzato, in modo che le stazioni di Saronno siano presidiate con continuità.

“Non solo polizia ferroviaria – rimarca Angelo Veronesi segretario della Lega Lombarda di Saronno- ma la Lega sotto l’amministrazione di Alessandro Fagioli ha ampliato gli spazi della Guardia di Finanza per far incrementare il numero di agenti e presidiare il territorio coi baschi verdi. L’amministrazione Airoldi Pagani non ha dato seguito al programma sicurezza di Alessandro Fagioli e non ha mai richiesto alcun incremento di organico della Guardia di Finanza.

Non solo, la Lega grazie all’interessamento dell’on. Stefano Candiani e del Ministero dell’Interno sta portando in zona Malpensa una nuova caserma di Carabinieri specializzati nella lotta alla droga nei boschi, i Cacciatori delle Alpi. Già alcuni importanti interventi sono stati fatti nei boschi del parco delle Groane e vicino a Saronno Sud.

La Lega si muove in modo istituzionale, corretto continuativo e collaborativo ottenendo risultati, mentre il PD si limita a fare polemica senza attuare alcuna collaborazione. Il PD non è riuscito a combinare niente di 4 anni e mezzo perché è mancata la volontà politica e la sicurezza veniva trattata con discontinuità.

La Lega invece parla il linguaggio delle istituzioni e ha uomini e donne dotati di esperienza ammimistrativa in grado di continuare a fare bene, mentre altri parlano e basta dando aria alla bocca.

—

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?