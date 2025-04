Cronaca

ROVELLO PORRO – Tentato furto nel pomeriggio di venerdì scorso in una villetta di via General Porro, dove alcuni sconosciuti hanno cercato di introdursi attorno alle 15. L’allarme è scattato grazie ai vicini, che hanno notato movimenti sospetti e hanno messo in fuga i malintenzionati.

Durante la fuga, però, i ladri hanno lasciato aperto il giardino, facendo scappare i due cani di casa. I proprietari hanno subito lanciato un appello sui social, tramite il gruppo “Sei di Rovello Porro se…”, ricevendo una pronta e generosa risposta da parte dei residenti. Grazie all’aiuto di numerosi cittadini, entrambi gli animali sono stati ritrovati e riportati a casa sani e salvi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

23042025