Città

SARONNO – In occasione del 25 aprile, all’interno della Chiesa di San Francesco, il Coro Hebel si esibirà alle 16 assieme al Coro Calicantus.

Cosa canteranno i due cori? Si spazierà dalle sonorità rinascimentali di Costanzo Festa alle suggestioni contemporanee di Ivo Antognini, passando per le rivisitazioni pop di artisti come Björk, Imogen Heap e i Crosby, Stills & Nash. Non mancheranno le incursioni nel folclore internazionale, dalla tradizione armena fino al celebre “Clap yo’ hands” di Gershwin.

Il concerto si chiuderà con l’unione dei due cori in alcuni brani simbolici, tra cui Every Child Has Known God di Ivo Antognini e l’intramontabile Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, in un omaggio corale alla bellezza, alla libertà e alla speranza.

L’ingresso sarà gratuito.

Per maggiori informazioni: www.comune.saronno.va.it; [email protected].

(Foto d’archivio)

