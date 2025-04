Politica

SARONNO – “La Lega si sveglia come si faceva nella prima Repubblica: prima delle elezioni promettendo mari e monti, ai tempi un paio di scarpe, una prima e la seconda dopo i risultati elettorali”.

Inizia così il duro affondo di Giorgio Marturano segretario cittadino del Pd Saronno che replica alle ultime dichiarazioni di Angelo Veronesi della Lega.

“In silenzio per quattro anni senza aiutare la richiesta della presenza a Saronno della Polfer in stazione, mai presentata dalla Lega durante il loro mandato ma invece fatta dall’allora Sindaco Airoldi con il pieno sostegno dei consiglieri del Pd, la dormiente Lega adesso rimprovera al Partito Democratico di non avere fatto niente per portare più sicurezza in città”

E rincara: “Tutto torna, cambiano i nomi ma si ripetono le stesse prese in giro. Il senatore Alfieri, della segreteria nazionale del Pd, ha più volte sollecitato, durante gli incontri del Comitato della Sicurezza, l’attivazione della postazione Polfer, mentre la Lega di Saronno si guardava bene di sollecitare i propri deputati dal favorire questo passaggio con il Ministro con l’amministrazione di centro sinistra.

I cittadini saronnesi si ricorderanno dei Consigli Comunali in cui i consiglieri della Lega irridevano la maggioranza dicendo che si vedeva che, per far pressione al ministero, non avevamo le giuste entrature. Si ricorderanno i cittadini i comunicati del Pd che richiedevano il loro aiuto, ma non eravamo in periodo elettorale”.

Commenti